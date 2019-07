Em nove dias, PM prende segundo traficante em escola com muro quebrado em Suzano

Pela segunda vez em um intervalo de nove dias, a Polícia Militar prende um traficante agindo na quadra da E.E Yolanda Bassi, no Jardim Alteropolis, em Suzano. A ação mais recente, realizada nessa quarta-feira, 24, terminou com a apreensão de 164 porções de cocaína e 74 de maconha. O DS enviou novamente questionamentos ao Estado sobre quando, de fato, o muro será consertado mas ainda aguarda resposta.

Nesta ação mais recente, a polícia afirma ter recebido denúncia anônima sobre o retorno de traficantes ao local. A volta das atividades ilícitas teria, principalmente, um fator atrelado: a facilidade em ter acesso ao espaço por estar com muros destruídos e mato alto, o transformando em um ponto de venda de drogas.

Os policiais do 3 pelotão, da 4 Cia do 32 Batalhão, revelaram ainda terem observado a movimentação do suspeito por cerca de 30 minutos, até executar a ação. O traficante tentou correr, mas foi alcançado e detido. Apesar de ter sido observado movimentando uma sacola com as drogas apreendidas, o suspeito nega participação.

O caso foi registrado no 2 DP do Boa Vista. A reportagem aguarda posicionamento do Estado.