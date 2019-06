Equipe do Canil da GCM detém três suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Suzanópolis

A Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu três suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Suzanópolis. Com eles, foram apreendidos 53 eppendorfs de crack, 19 envólucros de maconha, além de R$ 61. O caso foi registrado no final da tarde de sábado (22).

Por volta das 16 horas, os guardas receberam denúncia de um munícipe, de que na Rua Vicente Ferreira, altura do 595, próximo ao Rodoanel Mário Covas (SP-21), indivíduos estariam realizando tráfico de drogas. A equipe solicitou apoio e se deslocou ao local.

Após ação rápida, três suspeitos foram detidos com as mesmas características indicadas pela denúncia. Em abordagem pessoal, foram localizados em uma sacola plástica entorpecentes e dinheiro.

Questionados, os suspeitos confessaram a prática de tráfico de drogas. Eles foram levados para a Delegacia Central, onde foram presos.