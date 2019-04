Estudante e namorada são presos por cultivo e venda de maconha em Mogi No imóvel do suspeito, investigadores recolheram vasos com pés de maconha, além de porções e vidros contendo a planta

Por Marcus Pontes - de Mogi 08 ABR 2019 - 16h40

Pés de maconha, produtos para o cultivo, entre outros objetos foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Um casal foi preso nesta segunda-feira (8) por suspeita de cultivar e vender maconha. A ação ocorreu na Rua Santa Madalena, no Jardim Universo, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Civil, vasos contendo pés de maconha, porções da droga em potes, entre outros objetos, inclusive uma estufa foram encontrados. As prisões foram por acaso. O objetivo dos investigadores era o de realizar outra ação - ainda em sigilo - na região. Contudo, os policiais acabaram localizando nos fundos de um imóvel uma espécie de operação para cultivar e vender maconha. Haviam vários pés de maconha, em vasos, e outros ainda em crescimento numa espécie de estufa. Um fato incomum levantou espanto aos policiais, uma vez que o suspeito preso tinha conhecimento específico sobre o cultivo da maconha. Uma adolescente, de 12 anos, foi encontrada no local. Ela, porém, não tinha qualquer relação à plantação de maconha. O casal preso responderá por tráfico de drogas. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Braz Cubas.

Leia Também