Estudante morre afogado na Lagoa Azul; 16 bombeiros participaram de ocorrência

O estudante Matheus dos Santos Vargas, de 18 anos, morreu afogado na Lagoa Azul, na tarde de terça-feira (19). O rapaz visitava o espaço pela segunda vez e decidiu nadar na companhia de um adolescente quando não conseguiu retornar à superfície.



Quatro viaturas, 16 bombeiros e seis mergulhadores foram mobilizados para atender à ocorrência registrada às 14 horas. Matheus foi resgatado sem vida, após buscas pelo local. A operação foi comandada pelo tenente Marcos Vinícius Carbonel. "Certamente a vítima não sabia nadar e pulou onde não dá pé. A lagoa é profunda e o solo arenoso. Agora começa a época de verão e fica o alerta para a população não frequentar o local", adverte.



A namorada do estudante contou que o rapaz residia no bairro Monte Cristo. Essa foi a segunda vez que o casal visitava a lagoa. "Apareceu um garoto de 14 anos que o convidou para pular na água e ver quem nadava mais longe. Quando eles voltavam, o menino chegou primeiro e Matheus começou a se afogar no caminho. O garoto achou que ele estava fingindo o afogamento, mas eu entrei na água para tentar ajudar e também comecei a me afogar. O menino então pulou para me tirar da água e Matheus não conseguiu retornar", explicou.