Estuprador ataca e tenta matar mulher afogada em córrego

Uma mulher, de 48 anos, foi atacada por um estuprador e, por pouco, não foi morta afogada em um córrego, na região do Jardim Joandra, em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime foi preso, depois de buscas pela área, próximo ao local do crime.

A vítima seguia ao trabalho, por volta das 6h30, quando um indivíduo a agarrou por trás e a arrastou para uma área de mata. A mulher tentou escapar do abuso sexual, mas o estuprador era mais forte.

Foram minutos de pânico. Em uma nova tentativa de fugir, a mulher e o estuprador acabaram caindo num córrego. Foi então que o suspeito disse que mataria a vítima. Para isto, ele tentou afogá-la na água suja.

Enquanto estavam no córrego, a vítima teve breve um momento livre e gritou pedindo ajuda. Moradores ouviram e, a partir daí, o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida com lesões na região íntima, escoriações pelo corpo e uma fratura no braço.

A notícia sobre o estupro foi repassada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado. Contudo, os policiais encontraram-no com outra roupa. Além disso, o suspeito alegou que estava sujo, depois que foi vítima de assalto e os bandidos o jogaram num córrego.

O estuprador, de 20 anos, foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio qualificado.