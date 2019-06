Ex-PM é preso por porte e posse irregular de armas e munições

Um ex-policial militar foi preso nesta quarta-feira, 12, por suspeita de portar irregularmente armas e munições. A ação, realizada pela Corregedoria da Polícia Militar, aconteceu em, ao menos, três endereços ligados ao suspeito, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Civil, o homem preso fez parte de um grupo denominado como 'Highlander', o qual foi acusado e condenado por decapitações e mortes de suspeitos de crimes, principalmente roubos.

As buscas se iniciaram nas primeiras horas do dia. Policiais da Corregedoria seguiram para os endereços, com o objetivo de apurar detalhes de investigações em aberto, sendo uma que o ex-policial constava como vítima.

O primeiro local a ser alvo da mandado de busca e apreensão foi a casa do ex-PM. Lá, foi encontrado uma espingarda calibre 12, uma pistola, além de farta quantidade de munições de diferentes calibres. Também havia uma arma irregular no carro particular do suspeito.

A Corregedoria realizou mais outras buscas, sendo nos comércios ligados ao suspeito. Novamente, os policiais encontraram arma e/ou munições. O advogado do ex-policial acompanhou as buscas. A reportagem tentou entrar em contato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso registro, além de suprimir ou alterar numeração de sinal de identificação.