Ex-vereador, Vaval é esfaqueado no peito após tentativa de assalto em Suzano

O ex-vereador de Suzano, Gedeval Alencar, mais conhecido como Vaval Alencar, foi esfaqueado no peito após sofrer uma tentativa de assalto, na madrugada de sábado (15). Ele está internado na Santa Casa e o estado de saúde ainda não foi divulgado. O fato aconteceu na Rua Barão de Jaceguaí, localizada no Centro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), um amigo do o ex-parlamentar, que estava com ele no momento dos fatos, disse que Vaval foi esfaqueado por um travesti após ter o celular roubado.

Por volta das 3h49 do sábado (15), a polícia conseguiu deter um suspeito. O indivíduo negou que tenha sido o agressor do crime. No entanto, afirmou que trabalhava como travesti no local dos fatos e contou que viu uma companheira de trabalho furtar o celular de Vaval. Ele ainda disse que o ex-vereador, antes de ir embora, percebeu que tinha sido roubado e voltou ao encontro dos travestis. Segundo o suspeito, neste momento, o ex-parlamentar se desentendeu com uma delas e foi golpeado no peito por uma faca.

O ex-vereador caiu no chão e foi socorrido por amigos para o Pronto-Socorro (PS) Municipal. Segundo o B.O., Vaval passou por cirurgia e respirava com auxílio de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Prisão

No mesmo dia, a polícia identificou o travesti como o agressor da vítima por meio de câmeras de monitoramento de uma academia, que fica próximo ao local dos fatos. Em seguida o travesti confessou o crime e foi preso.

Saúde

O DS questionou o estado de saúde do ex-vereador para a Prefeitura, responsável pela Santa Casa, e aguarda as informações.