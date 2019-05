Foragido da Justiça por matar esposa é preso após 15 anos em Suzano

A Polícia Militar capturou um foragido nessa quarta-feira, 22, na Rua Santa Luzia, Vila Fátima, em Suzano. O homem era procurado desde 2004, quando foi condenado pela Justiça por matar a esposa. O crime aconteceu em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Os detalhes da morte violenta não foram divulgados.

A captura do foragido foi por acaso. Os policiais passavam pela via, quando observaram uma pessoa deitada no ponto de ônibus. Foi então que decidiram verificar. Assim que questionado, o homem não soube dizer o motivo de estar no local, tampouco o que faria.

Uma pesquisa foi realizada e os policiais descobriram que o indivíduo era procurado por ter assassinado a esposa. O DS solicitou e aguarda mais detalhes quanto a morte violenta. Há a suspeita de que ele estivesse vivendo nas ruas, inclusive tendo fugido de diversos endereços na capital, pois não foi encontrado desde então.

O homem, que atualmente tem 63 anos, foi encaminhado ao 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras, onde o caso foi registrado como captura de procurado. De acordo com a polícia, o mandado de prisão contra o foragido foi emitido em maio de 2004. A decisão iria prescrever em 2022. Agora, o homem responderá pelo crime de homicídio.