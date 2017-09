Força Tática e Bombeiros de Mogi socorrem criança de 3 meses após cair de bebê conforto

A Força Tática de Mogi das Cruzes socorreu um bebê de apenas três meses. A criança se feriu depois de escorregar e cair do bebê conforto. O primeiro socorro foi feito pelo tenente-coronel Jean Carlos, do 17º Grupamento dos Bombeiros.

O fato aconteceu na segunda-feira à noite (11), na Rua Lara, na região Central de Mogi. As informações foram divulgadas na sequência. Segundo a Polícia Militar (PM), o bebê passou pelo cinto de segurança e caiu no assoalho do carro. A mãe da criança buscou e recebeu a ajuda inicial do comandante dos Bombeiros.

Depois do primeiro atendimento, o oficial viu uma viatura da Força Tática. Os policiais encaminharam o bebê às pressas a um hospital particular. Em nota, o 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) frisou que os PMs somente saíram da unidade hospitalar depois que a criança teve alta médica e não corria nenhum risco.

“Além de me acalmarem, eles ficaram conversando o tempo todo comigo e também observando meu bebê. Eles foram embora somente depois que tivemos alta”, afirmou a mãe da criança, Michele Kássia de Matos Rocha, que enfatizou a atitude dos Bombeiros quando prestaram os primeiros atendimentos médicos.