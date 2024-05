Furto de alimentos suspende aulas em creche de Suzano

As aulas de uma creche comunitária no Jardim Revista, em Suzano, tiveram que ser suspensas após a unidade ter alimentos furtados. O caso ocorreu por volta da 0h30 na última terça-feira (30). Também foram levadas panelas, torneiras e câmeras.

Segundo a Prefeitura de Suzano, as aulas foram retomadas nesta quinta-feira (2). Câmeras de segurança registraram a ação. De acordo com a Secretaria de Educação, o homem invadiu a unidade através de um muro que faz limite com um terreno baldio. Ainda segunda pasta, o alarme disparou e os vigilantes chegaram minutos depois. Contudo, o homem fugiu do local e não foi localizado.

A pasta informou ainda que a entidade responsável pela administração da creche comunitária, a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS), registrou um boletim de ocorrência no 2° Distrito Policial. A entidade acredita se tratar do mesmo suspeito que invadiu o imóvel na madrugada do dia 24 de abril, segundo informou o órgão municipal. Na ocasião, foram subtraídos ventiladores, câmeras, fiação elétrica e torneiras.

A Prefeitura reforçou que presta todo o apoio à AADVIS para que os reparos e outras medidas sejam providenciados. A unidade, situada na Rua Cumbica, 630, atende 277 crianças de 0 a 3 anos em tempo integral. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não respondeu até o fechamento desta reportagem.