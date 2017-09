Garota de 14 anos denuncia à polícia agressão sofrida dentro de escola estadual

Uma estudante, de 14 anos, foi agredida em sala de aula por uma colega de classe. O caso aconteceu em uma escola estadual, de Ensino Fundamental II, na última quinta-feira (28). No dia posterior, a vítima retornou à instituição de ensino acompanhada por uma pessoa maior de idade, que também foi agredida pela adolescente agressora.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O.), registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos, a vítima menor de idade foi agredida por motivos irrisórios com socos, unhadas e tapas durante a troca de professores na escola localizada no Jardim Figueiredo. Já na sexta-feira (29), a aluna foi à aula acompanhada por uma mulher, de 31 anos. O documento não especifica o grau de parentesco.

A dupla teria encontrado a agressora a fim de uma conversa, mas foram recebidas com ofensas e mais violência. Segundo o B.O., a coordenação da escola foi contatada sobre o caso, mas nenhuma providência foi tomada. A mãe da jovem decidiu registrar a ocorrência neste sábado (30). A menina e a acompanhante agredida foram submetidas à atendimento no Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, de Ferraz.