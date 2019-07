Garra prende 187 pessoas no primeiro semestre deste ano

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) prendeu 187 pessoas no primeiro semestre deste ano na região. O balanço foi divulgado esta semana pelo delegado Eduardo Boigues, responsável pelo comando do departamento.

O mês de maio foi o detentor do maior número de presos, com 42, sendo deles 27 decorrentes de mandado criminal, três prisões em flagrante, oito de mandado civil e quatro eram menores. Em seguida vem o mês de junho, com 41 presos, sendo de mandado civil e criminal 18 cada um, cinco foram presos em flagrante e nenhum menor foi apreendido.

O mês de fevereiro fecha o pódio com 29 presos, sendo oito prisões decorrentes de flagrante, 12 de mandado criminal, seis de mandado civil e três menores apreendidos.

Posteriormente, o mês de abril computou 27 ocorrências. Quatro foram prisões em flagrante e 11 decorrentes de mandado criminal, sete de mandado civil e cinco menores foram apreendidos por policiais do Garra.

Em março, 22 pessoas foram presas, sendo quatro em flagrante, sete de mandado criminal, 11 de mandado civil e nenhum menor foi apreendido.

Em penúltimo lugar vem o mês de janeiro, no qual 18 pessoas foram presas por policiais do Garra, sendo quatro em flagrante, sete de mandado criminal, cinco de mandado civil e dois menores foram apreendidos.

Em julho, até o momento, sete ocorrências foram registradas e oito pessoas foram presas, contudo, nenhuma delas em flagrante. Decorrente de mandado criminal, foram cinco presos, de mandado civil um e, por enquanto, nenhum menor foi apreendido.