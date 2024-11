GCM apreende 700 entorpecentes e detém um suspeito em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre quinta (21) e a madrugada de sexta-feira (22), a Operação Tráfico Zero, que tem por objetivo combater o tráfico de drogas na cidade.

A ação ocorreu em pontos estratégicos e resultou na apreensão de 736 unidades de entorpecentes e uma detenção em flagrante.

No Paineira, as equipes receberam a denúncia de uma suposta casa bomba, imóvel que estava sendo utilizado para armazenar drogas. Ao chegarem no local, o espaço estava abandonado, mas dois simulacros foram encontrados.

Em uma área residencial do Pedreira, os agentes conseguiram apreender 256 porções de cocaína, 224 de maconha e 134 de crack. Ao todo, foram encontrados 614 entorpecentes.

No Aracaré, foram 55 porções de cocaína, 39 de crack e 28 de maconha, totalizando 122 entorpecentes. Além das drogas, havia R$ 79 em dinheiro e um homem foi detido em flagrante por tráfico.

“Estamos intensificando as ações de combate ao tráfico em todos os bairros. Em Itaquá, quem segue a vida errada já sabe que não vai ter tranquilidade. A GCM está forte e combativa”, disse o prefeito Eduardo Boigues.