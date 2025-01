Quatro unidades do Veran Supermercados no Alto Tietê são vendidas para outras redes

Quatro unidades da rede de supermercados Veran no Alto Tietê foram vendidas para outras empresas.

Uma em Ferraz, duas em Mogi e outra em Guaianases.

A confirmação veio pela gerente de marketing da rede, Elaine Sant’Ana.

Em conversa com o DS ela confirmou a venda dessas quatro unidades. O DS recebeu contato da população questionando o possível fechamento.

Segundo Elaine, a unidade de Ferraz, localizada na Rua Tito Temporim, no Centro, e a de Guaianases, foram vendidas para a rede Rossi Supermercados.

Ferraz ainda conta com outras duas unidades da rede e não foram e não serão vendidas, segundo informou Elaine.

Em Poá, há duas unidades, e não serão vendidas. O DS recebeu contato sobre possível venda também na cidade.

Em Mogi, duas unidades foram vendidas. Uma, localizada no Mogilar, foi vendida no fim do mês passado para rede Da Praça Supermercados.

Em Jundiapeba foi outra, mas para outra rede de supermercados.

Em Suzano havia duas unidades, uma, localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, próximo à Santa Casa, foi vendida, há pouco mais de um ano, para rede Soni Supermercados.

A outra unidade, que fica na Rua Benjamin Constant, no Centro, não foi.