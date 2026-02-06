GCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba divulgou o balanço de uma operação realizada entre sábado (31) e terça-feira (3), que resultou na descoberta de uma casa-bomba no Pequeno Coração e no atendimento de 114 ocorrências de perturbação do sossego em mais de 30 bairros da cidade.

A ação teve início após a fuga de três suspeitos em direção a um matagal nos fundos de um imóvel. Com o apoio de moradores, que indicaram o trajeto utilizado, os agentes chegaram até a residência e perceberam um forte odor característico de entorpecentes.

Durante a abordagem, dois suspeitos foram localizados com apoio da Polícia Militar (PM). Apesar de serem usuários de drogas, nada de ilícito foi encontrado com eles.

No interior do imóvel, a GCM localizou 605 porções de entorpecentes entre drogas k, crack, cocaína, skank e haxixe, além de material utilizado para embalo e anotações relacionadas ao tráfico. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central para as providências legais.

"O trabalho integrado e a atuação estratégica da GCM foram decisivos para desarticular mais um ponto de tráfico de drogas, reforçando a segurança e a tranquilidade dos moradores", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Além do combate ao tráfico, a operação teve foco no ordenamento urbano e na qualidade de vida da população. Durante o período, a GCM atendeu 114 chamados de perturbação do sossego em diferentes regiões do município.

“A perturbação do sossego impacta a saúde mental das pessoas. Todos têm o direito de descansar e de ter tranquilidade dentro de casa. Não vamos permitir que o desrespeito ao sossego comprometa a qualidade de vida da população", destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

"A atuação rápida dos agentes foi fundamental. Seguiremos firmes no compromisso de garantir paz e tranquilidade nos bairros, mantendo a população de bem longe da criminalidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.