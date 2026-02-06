Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego

Operação realizada entre sábado (31) e terça (3) apreendeu mais de 600 entorpecentes

04 fevereiro 2026 - 14h44Por de Itaquá
GCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossegoGCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba divulgou o balanço de uma operação realizada entre sábado (31) e terça-feira (3), que resultou na descoberta de uma casa-bomba no Pequeno Coração e no atendimento de 114 ocorrências de perturbação do sossego em mais de 30 bairros da cidade.

A ação teve início após a fuga de três suspeitos em direção a um matagal nos fundos de um imóvel. Com o apoio de moradores, que indicaram o trajeto utilizado, os agentes chegaram até a residência e perceberam um forte odor característico de entorpecentes.

Durante a abordagem, dois suspeitos foram localizados com apoio da Polícia Militar (PM). Apesar de serem usuários de drogas, nada de ilícito foi encontrado com eles.

No interior do imóvel, a GCM localizou 605 porções de entorpecentes entre drogas k, crack, cocaína, skank e haxixe, além de material utilizado para embalo e anotações relacionadas ao tráfico. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central para as providências legais.

"O trabalho integrado e a atuação estratégica da GCM foram decisivos para desarticular mais um ponto de tráfico de drogas, reforçando a segurança e a tranquilidade dos moradores", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Além do combate ao tráfico, a operação teve foco no ordenamento urbano e na qualidade de vida da população. Durante o período, a GCM atendeu 114 chamados de perturbação do sossego em diferentes regiões do município.

“A perturbação do sossego impacta a saúde mental das pessoas. Todos têm o direito de descansar e de ter tranquilidade dentro de casa. Não vamos permitir que o desrespeito ao sossego comprometa a qualidade de vida da população", destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

"A atuação rápida dos agentes foi fundamental. Seguiremos firmes no compromisso de garantir paz e tranquilidade nos bairros, mantendo a população de bem longe da criminalidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia descobre furto de energia em restaurante em Itaquá; prejuízo ultrapassa R$ 30 mil
Polícia

Polícia descobre furto de energia em restaurante em Itaquá; prejuízo ultrapassa R$ 30 mil

Em ações distintas, polícia prende dois foragidos por tráfico em Suzano
Polícia

Em ações distintas, polícia prende dois foragidos por tráfico em Suzano

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressão do ex-companheiro em Ferraz
Polícia

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressão do ex-companheiro em Ferraz

Homem suspeito de abuso sexual virtual contra adolescente é preso em Suzano
Polícia

Homem suspeito de abuso sexual virtual contra adolescente é preso em Suzano

Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano
Polícia

Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga
Polícia

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga