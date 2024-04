GCM de Itaquá e GOE prendem suspeito de tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba prendeu, na quinta-feira (25), um indivíduo suspeito de tráfico de drogas no Monte Belo. A detenção ocorreu durante uma ocorrência com o Grupo de Operações Especiais (GOE) de Mogi das Cruzes. Também foram apreendidas 141 porções de drogas e R$ 549 em dinheiro.

De acordo com o registro, as equipes estavam em patrulha para o combate ao tráfico na cidade. Ao passarem pelas imediações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim do Carmo, os agentes suspeitaram de um homem que, ao notar as viaturas, tentou fugir, mas foi alcançado.

Durante a abordagem, o homem, de aproximadamente 27 anos, confessou ser usuário da chamada "K9" e vendedor de drogas. O mesmo foi conduzido até a Delegacia Central para prestar esclarecimentos à Justiça.

"Mais um dia de prejuízo para o tráfico. Nossas equipes estão de prontidão e diariamente temos bons resultados no combate às drogas. O apoio do GOE foi fundamental nessa ação e assim unimos forças contra o crime", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

"Estamos determinados a enfrentar o crime organizado em todas as áreas de Itaquaquecetuba. Como delegado, acompanho a situação da segurança pública de perto e sei a importância da colaboração entre as forças de segurança", completou o prefeito Eduardo Boigues.