GCM de Itaquá recupera veículo e carga roubada no Marengo Baixo

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba recuperou, nesta quarta-feira (17), 44 pacotes de mercadorias roubadas no Marengo Baixo. Na ação, a vítima realizava entregas e os criminosos subtraíram as mercadorias. O veículo que armazenava os itens também foi recuperado.

De acordo com o registro, os agentes estavam em patrulha preventiva pelo bairro na Operação Divisas, no limite entre Itaquá e Suzano, quando foram abordados pela vítima informando que havia acabado de ser roubada. Com base nas informações, a equipe conseguiu localizar boa parte da carga e o veículo. Das 54 mercadorias, 44 foram recuperadas.

"O roubo de cargas é um dos principais crimes combatidos pela GCM de Itaquá. Isso porque criminosos se aproveitam de entregadores de sites de compras, mas aqui tem lei e esses infratores serão sempre combatidos", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

O policiamento preventivo permanece nas ruas com o objetivo de reforçar a segurança da população, recuperar o restante do material e localizar os suspeitos. O prefeito Eduardo Boigues também comentou a importância da ação.

"Ter uma GCM forte e combativa reforça a confiança da população na hora de denunciar e isso é primordial para a segurança pública. Esse é mais um caso atendido com a eficiência e competência da nossa GCM", completou.

A Guarda Civil Municipal atende pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108.