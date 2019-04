GCM detém dois no intervalo de seis horas em Itaquá

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou duas ações, no intervalo de seis horas, nos bairros Monte Belo e Nascente. Segundo a corporação, duas pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas e furto qualificado, respectivamente.

A primeira ação foi no Jardim Nascente. Agentes municipais do grupamento do Canil flagraram um indivíduo escondendo algo numa blusa de frio. Na ocasião da abordagem, foi descoberto que tal item seria 50 metros de fios de cobre. A respeito do fato, o suspeito revelou ter furtado-o de uma chácara no bairro Perobal. Ele foi autuado em flagrante por furto.

Já o segundo caso ocorreu na Rua Suzano, no Jardim Monte Belo. Os GCMs suspeitaram de um homem, que caminhava na via e tinha um volume na cintura. Quando foi parado, os agentes localizaram uma pochete contendo 79 porções de cocaína, 78 de maconha e sete pedras de crack. Além disso, foi encontrado a quantia de R$ 55.

O suspeito, então, afirmou aos guardas que realizava a venda de entorpecentes. E justificou exercer uma função no crime organizado, pois também era dependente químico.