GCM impede crimes ambientais durante patrulhamentos em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu quatro ocorrências na semana passada que resultou na interrupção de uma construção em Área de Preservação Permanente (APP), no descarte irregular de resíduos sólidos, na extração ilegal de minérios e na recuperação de um veículo roubado. Os casos tiveram à frente o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e a Força Patrulha, sendo posteriormente encaminhados ao 2° Distrito Policial do Boa Vista e à Delegacia de Polícia Central.

O primeiro atendimento ocorreu na segunda-feira da última semana (22/04), quando os agentes do GPA estavam trafegando pelo Sesc, às 9h15, e avistaram uma construção em área de mata e a supressão da vegetação nativa em um terreno na rua Agnaldo Cursino. O grupamento identificou que a estrutura estava sendo levantada em um local público designado como Área de Preservação Permanente (APP). Em seguida, o responsável chegou ao local e afirmou ter comprado o terreno de um homem que, mais tarde, compareceu ao espaço, porém, nenhum documento foi apresentado para comprovar a legalidade da construção. Devido à falta de autorizações e por se tratar de uma intervenção em um espaço proibido, ambos foram conduzidos ao 2º DP do Boa Vista.

No mesmo dia, às 15h40, os guardas foram informados sobre o roubo de um veículo Fiat Fiorino, de cor branca, ocorrido na rua Takashi Kobata, no Jardim Europa. Os agentes se dirigiram até o endereço, localizaram a vítima e, de posse de todas as descrições, iniciaram uma ronda em localizar o automóvel, o que acabou acontecendo ao chegarem na rua Luís Carlos Talarico, próxima ao local do crime. A equipe comunicou a localização à Polícia Civil e preservou a área até a chegada da perícia. Posteriormente, o carro foi entregue ao proprietário.

Na quinta-feira (25/04), durante um patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Força Patrulha no bairro Cidade Boa Vista, os agentes flagraram um indivíduo despejando entulhos, provenientes de uma reforma em uma residência, em uma Área de Proteção Ambiental (APA), localizada na avenida Katisutoshi Naito. Diante dessa situação, o homem foi encaminhado ao 2° Distrito Policial. Essa ocorrência teve apoio do GPA.

Por fim, no último sábado (27/04), integrantes do Grupamento de Proteção Ambiental pecorriam a estrada Watanabe, no bairro Estância dos Pinheirais, quando notaram dois homens realizando extração ilegal de minério. Além disso, foi encontrado um caminhão no terreno, contendo a matéria-prima armazenada. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que a Guarda Civil Municipal tem intensificado o monitoramento para combater ações que prejudicam o meio ambiente. “A GCM se empenha em interromper práticas criminosas em áreas de preservação e também prevenir novas iniciativas que possam causar danos ao ecossistema. Planejamos patrulhamentos em áreas específicas para fiscalizar se há alguma atividade irregular e, além das ações focadas na conservação, o GPA ainda localizou um veículo que havia sido roubado. Portanto, parabenizo todos os agentes pelo sucesso das ações realizadas ", declarou o chefe da pasta.