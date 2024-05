GCM prende cinco acusados por prática de furto em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Escolar e da Força Patrulha, efetuou a prisão de cinco suspeitos por crimes de tentativa de furto e furto consumado na área central e nos bairros Vila Figueira e Parque Suzano, nos dias 25, 29 de abril e 5 de maio (quinta-feira, segunda-feira e domingo). Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia.

A primeira ocorrência teve início às 12h45 quando a equipe da Ronda Escolar foi informada por um morador sobre furto de sua bicicleta, ocorrido na rua Eliziel Alves Costa, no centro. Com base nas informações fornecidas, os agentes realizaram uma busca e conseguiram localizar o suspeito na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a bicicleta mencionada e, após ser questionado, o indivíduo teria admitido o crime aos agentes. Além da bicicleta, foram encontradas uma cafeteira e uma caixa de som, porém, o suspeito afirmou que os itens eram seus, todavia, informações de um comércio local indicaram que elas também haviam sido furtadas. O veículo foi devolvido ao proprietário, enquanto os outros itens aguardam a manifestação para restituição. O suspeito permaneceu preso.

Na segunda-feira, por volta das 1h30, a Força Patrulha recebeu denúncia de um vigilante que trabalha em uma empresa de segurança relatando que dois homens estavam tentando estourar a fechadura de um comércio na rua Leila Margarida Takeuchi, na Vila Figueira. Quando os agentes chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido, mas foram encontrados pelo vigilante na rua Antônio Miguel, no Jardim Lincoln. A equipe se deslocou até o endereço e abordou os indivíduos, com eles foram encontrados uma chave micha e outros objetos utilizados na tentativa de furto. Um dos homens teria confessado o crime e informou que os aparelhos telefônicos que possuíam eram produtos de roubo, e que o segundo indivíduo também estava envolvido nos delitos. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Já no último domingo, houve uma tentativa de furto de objetos no interior de um veículo Fiat Palio, de cor cinza, estacionado na rua Albert Oswald, no Parque Suzano. A Força Patrulha foi alertada via rádio, às 9h15, sobre dois homens que haviam quebrado o vidro do automóvel e subtraído itens pessoais dos proprietários do carro. A vítima e uma testemunha conseguiram deter os suspeitos, encontrando com eles uma carteira e cartões de crédito. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou que a GCM tem obtido sucesso devido à sólida parceria com a população e a agilidade dos agentes em atender as solicitações. “Nossas equipes estão capacitadas para agir rapidamente diante das denúncias e por realizar o patrulhamento constante nos bairros. Conseguimos devolver os itens furtados aos seus donos, o que reflete a eficácia do nosso trabalho”, afirmou o chefe da pasta.