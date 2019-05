GCM prende dois suspeitos por tráfico de droga dentro de escola

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na noite de domingo (19), dois suspeitos por tráfico de droga no Jardim Alterópolis. Os indivíduos estavam na quadra da Escola Estadual (E.E) Professora Yolanda Bassi. Com eles, foram apreendidos 61 pinos de cocaína, 30 trouxinhas de maconha, 45 invólucros de crack, além de R$ 423. O caso foi registrado na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), guardas municipais realizavam patrulha no entorno da escola, quando avistaram dois indivíduos pulando o muro da escola. Eles "bloquearam" a área da unidade de educação e encontraram os dois suspeitos se escondendo dentro da quadra da escola. Os indivíduos tentaram fugir por um mato que tem na unidade, mas os guardas conseguiram abordá-los. Com um deles, foi apreendido R$ 423. Já o outro suspeito estava com as drogas. Eles confessaram a prática do crime.

Durante os fatos, um terceiro indivíduo apareceu no local e também foi abordado pelos guardas. O suspeito disse que conhecia os dois indivíduos presos e que foi ao local apenas para comprar drogas para uso pessoal.