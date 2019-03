Golpista fez mais de 40 vítimas na região, estima polícia; prejuízo pode chegar a R$ 1 mi

Considerado um dos maiores estelionatários da Grande São Paulo e de ter aplicado mais de 40 golpes no Alto Tietê, um homem, de 35 anos, foi preso por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mogi das Cruzes. A ação foi realizada nesta quinta-feira (21) em Jundiaí, interior de São Paulo. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pela operação, o lucro conquistado pelo golpista pode chegar a mais de R$ 1 milhão.

Para se ter ideia, o golpista é um velho conhecido da polícia. Ele estava foragido desde de 2016, depois de ser condenado por apropriação indébita e estelionato. Ele chegou a ficar um dia preso, contudo, foi liberado. O crime pelo qual o estelionatário ficou famoso ocorreu em meados de 2014 e 2015.

"Na época, ele se apresentou como intermediário na aquisição de apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Dizia que tinha cotas oferecidas pelo banco a políticos. Baseado a isto, o suspeito disse que incluiria o nome de famílias, que pagaram valores de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil", explicou Boigues, que complementou dizendo que, ao todo, 287 famílias foram lesadas em Santo André, no ABC Paulista.

Levantamento prévio da polícia aponta que o golpista tenha feito mais de 300 vítimas. No Alto Tietê, o balanço mostra cerca de 40 pessoas lesadas. "Continuaremos levantando informações, pois, a suspeita é, de fato, que o número seja muito maior", frisou Boigues.