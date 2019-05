Grávida de sete meses, mulher é agredida a pauladas por companheiro embriagado

Uma grávida foi agredida a pauladas, tapas e puxões de cabelo pelo companheiro, na quinta-feira à noite, 16, na casa do casal, localizada no bairro Cidade Kemel, em Itaquaquecetuba. O suspeito do crime foi preso.

A dona de casa, de 29 anos, que está grávida de sete meses, denunciou o marido após ele chegar em casa embriagado e começar a xingá-la. Os insultos evoluíram para agressões, tendo o suspeito dado tapas no rosto da mulher, além de puxões de cabelo.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda utilizou um pedaço de madeira para atingir as pernas da vítima. As marcas da agressão ficaram expostas, quando os policiais chegaram ao endereço do casal para atender o caso.

Os policiais tiveram de algemar o suspeito, já que ele estava alterado. A suspeita é de que seja por causa das bebidas alcoólicas.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. De acordo com a Polícia Civil, a vítima manifestou desejo de medidas protetivas contra o companheiro.