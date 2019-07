Grávida é encontrada morta em matagal na Rodovia Mogi-Salesópolis

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes está à procura do suspeito de ter matado Mariana Ferreira Martins, de 31 anos. O corpo da mulher, que estava grávida, foi encontrado na quarta-feira de manhã, 24, na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, a Mogi-Salesópolis. O sepultamento da vítima aconteceu esta quinta-feira, 25, no Cemitério São Salvador.

De acordo com a investigação, o corpo de Mariana, que estava entre o sexto e o sétimo mês de gestação, foi encontrado por policiais rodoviários, por volta das 11h30, em um matagal na beira da rodovia. Ela estava com um cordão no pescoço, além de escoriações na região dos olhos e queixo. Objetos foram apreendidos no local, como capacete, uma bolsa, celular, cartão bancário, além de R$ 30.

Peritos analisam se os fios de cabelo encontrados nas mãos da vítima podem ser do suspeito. A polícia não divulgou o prazo para o laudo ser divulgado.

Principal suspeito

Depoimento do irmão da vítima diz que o namorado de Mariana não estava feliz com a gravidez. O relato também revela que a vítima teria afirmado aos familiares que apenas iria se despedir do namorado e, depois, desapareceu. O homem não foi mais encontrado. A polícia não descartou se ele é o principal suspeito.