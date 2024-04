Guarda Civil Municipal atua em ocorrências de direção perigosa em Suzano

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, atenderam duas ocorrências envolvendo direção perigosa em motocicletas. Em ambas as situações, os condutores tiveram seus veículos recolhidos por trafegar com apenas uma das rodas, configurando infração gravíssima segundo o artigo 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

O primeiro caso foi flagrado no domingo da última semana (07/04), às 13h20, enquanto agentes da Romo efetuavam patrulhamento pela rua Dr. Prudente de Morais (SP-66), na área central, e avistaram um motociclista na contramão praticando direção perigosa em uma Honda CG, de cor vermelha, ao empinar o veículo. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos de parada, mas o condutor não obedeceu. Houve um acompanhamento que prosseguiu por vários bairros e, na rua José Tanoeiro, na Vila Monte Sion, o motociclista colidiu com um Volkswagen Virtus, branco, causando danos em ambos os veículos. O condutor da motocicleta, que não possuía habilitação, precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal (PS) e a Honda CG foi levada ao pátio municipal. Essa ocorrência contou com o apoio da Força Patrulha, da Romu, do Canil e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

Três dias depois (10/04), um caso semelhante ocorreu na rua Jeca Tatu, na Vila Urupês, quando um indivíduo foi flagrado conduzindo uma Honda CG, preta, também se equilibrando em uma roda. A Romu agiu rapidamente e abordou o motociclista. Durante a vistoria, foi verificado ainda que o emplacamento estava em desacordo com as normas vigentes. Como consequência, foram aplicadas as multas correspondentes às infrações e o veículo foi recolhido

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, identificar essas práticas contribuem para a prevenção de acidentes. “A GCM já está preparada para lidar com essas situações ao realizar abordagens e interceptar os motoristas que praticam direção perigosa. A prevenção de acidentes é uma preocupação constante das autoridades de segurança pública e das instituições responsáveis pelo controle e fiscalização das vias. Por esse motivo, procuramos sempre manter uma fiscalização ostensiva, com o objetivo inibir comportamentos de risco nas ruas e avenidas da cidade”, afirmou o chefe da pasta.