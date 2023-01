Guarda Civil recupera duas motos roubadas no Jardim Maitê

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano adentrou uma região de mata no Jardim Maitê, próximo à linha férrea, para recuperar duas motos e diversos acessórios que haviam sido roubados. A ação ocorreu minutos após a informação sobre o crime.

Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos conseguiram fugir, mas os veículos foram levados para a Delegacia Central de Polícia. Não foi possível realizar a devolução das motos aos proprietários porque não foi possível fazer a identificação pelas placas, que estavam com as numerações suprimidas.

A ocorrência envolveu três especializações da GCM desde que a informação chegou ao primeiro grupamento, no último dia 16 (segunda-feira). Os agentes que foram acionados inicialmente são da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo). Eles estavam em patrulhamento pelo Jardim Maitê quando receberam a denúncia de um funcionário da barragem da represa do rio Taiaçupeba.

Assim que recuperaram as motos e os acessórios, os guardas acionaram o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e o Canil para intensificarem as buscas pelos criminosos. Foi feita uma varredura mais ampla na mata, mas os acusados não foram encontrados.

O secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressalta que as equipes da GCM de Suzano vêm impedindo que os bandidos tenham êxito na conclusão de suas ações porque estão em todas as partes da cidade.

“Nossa patrulha funciona. Percorremos as ruas com veículos equipados e agentes preparados para entrar em ação no momento certo. A população tem contribuído com informações sobre as ocorrências e nossa resposta tem sido dada”, destacou.