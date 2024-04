Guarda Municipal localiza mais de 1 kg de entorpecentes em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou na última semana 773 porções de entorpecentes em três ações distintas que, juntas, somavam 1,36 quilo de drogas. Além dos entorpecentes, um foragido da Justiça pelo crime de tráfico foi capturado pelos agentes enquanto praticava novamente a comercialização. Esses casos contaram com a atuação da Força Patrulha, além da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo).

No caso mais recente, ocorrido no último domingo (14/04), por volta das 20h35, a equipe da Romu que trafegava pelo bairro Parque Maria Helena flagrou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles portava uma mochila de cor preta. No entanto, ao notarem a presença da viatura, ambos tentaram fugir, desencadeando um breve acompanhamento a pé pelo bairro, que culminou na abordagem de um deles na rua Albert Fink. Após verificação de dados, foi constatado que o indivíduo era um foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Na mochila, foram encontradas 127 porções de entorpecentes, sendo 51 de crack, 49 de cocaína, 17 de K9, sete de haxixe e três de skunk, que são substâncias similares à maconha, além de R$ 440,50 e um aparelho telefônico. Ele foi levado à Delegacia Central de Polícia.

Por sua vez, na quinta-feira (11/04), por volta das 2h55, uma equipe da Força Patrulha trafegava pela rua Iracy Umbelina de Jesus, no Jardim Caxangá, quando alguns indivíduos fugiram ao avistar a viatura. Durante varredura nas proximidades onde os suspeitos estavam, foram localizadas 299 unidades de drogas, sendo oito de lança-perfume, 198 de cocaína, 81 de maconha, 30 de haxixe e 30 de crack. Desta vez o material foi levado à Delegacia Central.

Um dia antes (10/04), às 17 horas, agentes da Romo realizavam uma patrulha na avenida Bueno, no Parque Palmeiras, quando avistaram um indivíduo descartando uma sacola e fugindo em seguida. A GCM realizou buscas com o objetivo de localizar o suspeito, mas o homem conseguiu escapar. Dentro da sacola deixada foram encontradas 116 porções de maconha, 79 de cocaína e 104 de crack, além de R$ 69,10. O material recolhido foi encaminhado para o 1° Distrito Policial de Palmeiras.

“Nestes três dias conseguimos localizar uma quantidade considerável de entorpecentes e também efetuamos a prisão de um foragido. Esses resultados são fruto do nosso compromisso e dedicação no cumprimento das nossas tarefas” explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.