Guarda Municipal localiza veículo furtado no Parque Olímpico em Mogi

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes recuperou, nesta terça-feira (5), um veículo que havia sido furtado. O automóvel foi encontrado no final da manhã, em um trecho da avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, no Parque Olímpico. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, e o carro foi devolvido ao proprietário.

Os guardas municipais foram acionados por moradores, durante ronda realizada na avenida Japão. Eles foram informados sobre um veículo abandonado próximo ao Ceim Wilson Salomão Cury, no Parque Olímpico. Ao consultar a placa do veículo, foi verificado que se tratava de automóvel furtado.

Na sequência, foi feito contato com o proprietário, que esteve no local e conduziu o veículo até o distrito policial. No local foi verificado que haviam sido retirados do veículo a bateria e o estepe.

“A Prefeitura vem investindo no fortalecimento da Guarda Municipal, com novos agentes e estrutura. Este trabalho busca ampliar a sensação de segurança da população, com um trabalho integrado com as polícias”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Prisão

Já na segunda-feira (4), um homem de 57 anos foi preso pela Guarda Municipal no Centro, após tentar furtar um prédio na rua Professor Flaviano de Melo. O homem tentou fugir, mas acabou detido na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

No prédio foi detectado que pias do banheiro do segundo andar haviam sido danificadas e as torneiras haviam sido arrancadas, assim como encanamentos e sifões.

Na delegacia, foi verificado que o homem era procurado pela Justiça por ser fugitivo do sistema prisional. Além disso, ele tinha passagem por furto, roubo, estelionato, receptação, apropriação indébita, falsa identidades, falsidade ideológica, ameaça, porte de drogas para consumo pessoal e violação de domicílio. O homem permaneceu preso.