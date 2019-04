Homem agride esposa e ameaça policiais no Boa Vista

Um homem foi preso na noite de domingo (14) após agredir a esposa, com soco no olho esquerdo, e ameaçar policiais no Boa Vista, em Suzano. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o suspeito foi detido com um facão e uma faca.

Caso

Por volta das 18h50, policiais foram chamados para atender uma ocorrência de desentendimento. No local, encontraram a vítima, uma auxiliar de enfermagem, que relatou ter sido agredida pelo marido. Contudo, ela escapou do agressor com a ajuda de um dos filhos, que brigou - socos - com o homem.

Os policiais entraram na casa do casal e encontraram o agressor com um facão e uma faca na mão. Segundo o B.O., o homem ameaçou matar os policiais, a esposa e depois disse que iria se matar. Os policiais conseguiram tirar as armas do agressor e prendê-lo.

Em seguida, o agressor e a vítima foram levados ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano. Eles foram medicados e liberados.

Na delegacia, um dos filhos da vítima disse que fazia aniversário no dia e relatou que o motivo da agressão aconteceu após o homem ter dado um soco em um dos seus amigos durante a festa. A esposa tentou acalmar o marido, que deu um soco no olho esquerdo dela.

O agressor foi preso. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica.