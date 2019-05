Homem atira contra carro de policial civil

Um policial civil sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (5) em Itaquaquecetuba. A vítima não ficou ferida. O suspeito fugiu. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o policial trafegava pela Rodovia João Afonso de Souza Castellano, altura do 150, na Vila Virginia, quando um outro veículo emparelhou junto ao seu carro. Com o vidro do carro parcialmente aberto, o indivíduo, efetuou apenas um disparo contra o veículo do policial.

A vítima disse que não conhece o suspeito. Contudo, acredita que o indivíduo possa ter o reconhecido como policial civil por ter trabalhado muitos anos na delegacia da cidade.O policial ainda afirmou que não teve ameaça ou briga com o suspeito para que levasse a pratica do crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.