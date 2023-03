Homem de 38 anos é executado a tiros dentro de carro em Ferraz

Um homem de 38 anos foi executado a tiros por outro na noite de quarta-feira (1°) na Rua da Paz, na Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h40. Edson Mota dos Reis chegou a ser socorrido por um carro de aplicativo para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com o documento, o autor foi identificado e trata-se de um homem de 44 anos. Ele fugiu do local após o crime.

Conforme apurou o DS, a ex-mulher do autor do crime seria atual companheira da vítima. O crime pode ter sido passional, já que o indivíduo apontado como o atirador não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia busca encontrar o suspeito. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos. O DS segue acompanhando e atualizando o caso.