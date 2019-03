Homem é acusado de ter estuprado sobrinha em Itaquá

Um homem é suspeito de ter estuprado a sobrinha, de 12 anos, em Itaquaquecetuba. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o caso aconteceu no último dia 4, mas a comunicação foi feita apenas na madrugada desta segunda-feira (25).

A mãe da menina relata que tomou conhecimento do abuso sexual há três semanas. De acordo com ela, a filha, que é sobrinha do suspeito, contou sobre o estupro.

Um B.O. foi registrado na Delegacia Central da cidade.

A polícia investigará o caso. Enquanto isso, já foi expedido medidas protetivas a mãe e a filha. O Conselho Tutelar do município também foi acionado para auxiliar no caso - vítima pode se encontrar em situação de vulnerabilidade familiar.

Além disso, a polícia solicitou exame de corpo de delito na vítima, no Hospital Pérola Bayigton, em São Paulo, para constatar o crime.