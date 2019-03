Homem é morto a tiros em 'fluxo' no Miguel Badra

Um homem, de 29 anos, foi morto a tiros, na madrugada do domingo (17), em um "fluxo" no Miguel Badra, em Suzano. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a perícia esteve no local e constatou perfurações em todo o corpo da vítima. Além disso, encontraram nove cápsulas e três projéteis de uma pistola.

O caso aconteceu por volta da 1h10. Segundo o B.O., o irmão da vítima informou que o homem morto costumava participar de festas de rua. Desta vez, na madrugada do domingo, o irmão da vítima disse que um desconhecido, encapuzado, aproximou-se em um carro, desembarcou e começou a atirar contra o homem.

O Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes realizou perícia no local. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) investiga o caso. Policiais fizeram levantamentos preliminares no local do crime, porém até o momento não foi possível identificar o autor dos disparos ou a motivação.