Homem é morto a tiros no meio da rua no Jardim Santo Antônio, em Poá

Um homem de 39 anos foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (3) na Avenida Águas da Prata, no Jardim Santo Antônio, em Poá.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, Wendell Tibúrcio de Lima foi localizado por policiais após um chamado feito via 190. A vítima foi encontrada com ferimentos de bala, mas ainda vivo, caído no mesmo lugar onde foi alvejado.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na cena do crime.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes foi acionado para dar início às investigações. O filho da vítima foi até o local e reconheceu o homem como pai dele, mas afirmou não saber o que pode ter acontecido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba.