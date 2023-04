Homem é preso em flagrante após tentar matar outro por causa de briga de bar em Mogi

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após tentar matar o outro a tiros na noite desta segunda-feira (4) na Rua Dona Áurea Martins dos Anjos, em Jundiapeba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares estavam fazendo patrulhamento quando por volta das 18h45, no cruzamento desta via com a Rua Adriano Pereira, foram abordados por populares que informaram que um homem havia atirado várias vezes em outro, e que a vítima teria saído correndo.

Com as características do indivíduo, os policiais então iniciaram as buscas e o encontraram na altura da Rua Cecília da Rocha. Ao ver a viatura, o indivíduo colocou a mão na cintura e começou a correr.

No entanto, em determinado momento, o homem deixou a arma cair, e acabou interrompendo a fuga. Ele foi abordado e revistado.

Conversando com os policiais, o homem afirmou que estava armado porque havia "visto um inimigo", e que acreditou que o homem também estivesse armado. Ele afirmou ainda que tudo teria acontecido por conta de uma briga de bar.

A arma do homem apreendida, um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, tinha seis munições deflagradas. Um celular e uma jaqueta também foram apreendidos pelos policiais.

O indivíduo recebeu voz de prisão e vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.

A vítima ainda não foi encontrada e não se sabe se ela foi atingida por algum dos disparos ou não.