Homem é preso suspeito de abusar de cadela em Mogi

Um homem, de 60 anos, foi preso em flagrante suspeito de praticar zoofilia contra uma cachorrinha, na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes.

Os animais foram apreendidos e encaminhados a um abrigo.

O caso foi denunciado pela vereadora Fernanda Moreno (MDB) em um vídeo no seu perfil do Instagram. “Recebi um vídeo muito chocante: um senhor estava tentando estuprar uma cadelinha, ainda filhote, no Distrito de Taiaçupeba. Imediatamente, acionei a GCM, a Polícia Civil e a Polícia Ambiental que foram na mesma hora até a residência deste ‘cidadão’”, publicou a parlamentar.

O suspeito foi detido por guardas civis municipais ambientais após a denúncia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi levado para o DP e liberado pela Justiça na audiência de custódia.

ZOOFILIA

A zoofilia consiste em praticar ato libidinoso ou ter relação sexual com animal de qualquer espécie não humana. O ato pode causar ferimentos, fraturas, hemorragias, levar à morte e à incapacidade permanente dos bichos.