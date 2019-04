Homem esfaqueia sogra e aparece morto embaixo do Rodoanel em Itaquá

Um homem foi encontrado morto com o rosto desfigurado numa área de mata na noite dessa quinta-feira, 11, embaixo do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no bairro Paineira, em Itaquaquecetuba. Uma das hipóteses para a morte violenta seria uma represália, em razão da vítima ter esfaqueado a sogra.

O corpo foi encontrado no final da noite. Um primo da vítima foi avisado sobre a localização onde o crime teria ocorrido. Assim que chegou no ponto divulgado, ele encontrou Jeferson dos Santos Silva, de 31 anos, com o rosto totalmente desfigurado.

A Polícia Militar foi chamada para atender o caso e isolou o local. Peritos da Polícia Científica e investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) deram início às investigações. O Boletim de Ocorrência (B.O.) consta que policiais descobriram que a morte seria uma vingança. Ao menos, 20 indivíduos lincharam Silva até a morte.

O motivo seria porque, segundo relatos colhidos no local pela investigação, o homem teria esfaqueado a sogra, de 51 anos, horas antes. Ela foi internada em um hospital de Arujá, mas não corre risco de morte.