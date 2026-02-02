Homem morre esfaqueado em Suzano após discussão; suspeito é preso

Um homem, de 26 anos, morreu esfaqueado após se envolver em uma discussão no Jardim Aeródromo Internacional, na noite de sábado (31). O suspeito, também de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, mas teve a prisão convertida em preventiva pela Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram abordados por ocupantes de um carro, que disseram que um homem tinha acabado de ser esfaqueado durante uma briga familiar.

Os agentes foram até o endereço e viram a vítima já sem vida na rua. A morte foi constatada por um médico no local.

Ainda de acordo com o BO, a vítima tinha ido até a residência da ex-companheira para entregar o filho do casal. Nesse momento, começou uma discussão com o atual companheiro da mulher.

O desentendimento passou para agressões físicas e o suspeito esfaqueou a vítima diversas vezes. Uma mulher também ficou ferida no braço ao tentar separar a briga.

O suspeito foi detido no local e entregou uma das facas utilizadas no crime aos policiais. A segunda faca foi encontrada pela perícia. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Suzano, onde teve a prisão em flagrante decretada por homicídio qualificado

Ele segue detido e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil, que representou pela conversão da prisão em preventiva, segue investigando o caso.