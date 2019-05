Homem rouba instrutora e aluna de autoescola e é baleado durante perseguição

Um suspeito de roubar um carro de autoescola e praticar assalto a pedestre foi baleado nessa terça-feira à noite, 28, por policiais militares (PMs), durante perseguição, em uma comunidade localizada na região do Jardim Odete, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marcelina.

A versão oficial da PM aponta que o suspeito ameaçou e roubou uma instrutora e a aluna, próximo a um centro de compras. Há ainda relatos de que houve assalto a um pedestre, que não foi encontrado e/ou registrou a ocorrência.

Policiais encontraram o veículo roubado na Rua Carlos Mariguela. A perseguição se estendeu até a Rua Bocaiúva, no entanto, o suspeito abandonou o carro e continuou tentando escapar ao entrar por vielas de uma comunidade.

O suspeito tentou se esconder embaixo de uma ponte, mas foi seguido. Foi então que, de acordo com os PMs, o bandido apontou um revólver na direção dos agentes, que atiraram.

Ao ser ferido, o suspeito caminhou por mais dez metros e, logo, caiu. Os policiais precisaram tirá-lo do córrego, já que ele estava se afogando. O Corpo de Bombeiros encaminhou o indivíduo até o hospital.

O caso foi registrado como roubo, lesão corporal decorrente à intervenção policial e legítima defesa.