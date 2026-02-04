Homem suspeito de abuso sexual virtual contra adolescente é preso em Suzano

Um caso de abuso sexual cometido pela internet contra uma adolescente de 12 anos, moradora de São Sebastião do Paraíso, Sul de Minas, teve um desfecho nesta quarta-feira (4) com a prisão de um homem, de 30 anos, detido em Suzano.

O suspeito é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, além de infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), referentes ao armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, após a mãe da vítima perceber mudanças no comportamento da filha relacionadas ao uso excessivo do celular. Ao verificar o aparelho, a responsável identificou conversas de conteúdo sexual mantidas com um adulto e procurou imediatamente a Delegacia de Polícia Civil em São Sebastião do Paraíso.

Os levantamentos apontaram que o contato entre o investigado e a menina começou em ambiente virtual, por meio de um jogo online, e posteriormente migrou para redes sociais. Com a progressão das conversas, o homem passou a adotar conduta criminosa incompatível com a idade da vítima, induzindo-a à prática de atos libidinosos mediante manipulação emocional, além de enviar e solicitar imagens de cunho sexual.

Com autorização da mãe, a PCMG realizou análise técnica do aparelho celular da adolescente, que confirmou a existência de mensagens, áudios e vídeos com conteúdo sexual impróprio. Durante a apuração policial, também foram identificadas tentativas do investigado de ocultar provas por meio do uso de ferramentas digitais de exclusão de mensagens, conteúdo posteriormente recuperado pela perícia da Polícia Civil.

Investigação cibernética

Segundo o delegado Rafael Gomes, responsável pelo inquérito, a identificação do suspeito foi possível a partir de investigação cibernética especializada, o que fundamentou as representações judiciais pela prisão preventiva e pela busca e apreensão no endereço do alvo.

Os mandados foram deferidos pelo Judiciário e cumpridos hoje pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP). O telefone celular do investigado foi apreendido durante a ação.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional paulista. O inquérito policial segue em andamento.

Alerta

Gomes alerta para os cuidados dos pais em relação à exposição dos filhos no ambiente online. “A Polícia Civil de Minas Gerais reforça a importância da atenção contínua às atividades digitais de crianças e adolescentes e destaca que a comunicação imediata de situações suspeitas é fundamental para a proteção das vítimas e a responsabilização dos suspeitos”, finaliza.