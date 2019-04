Idoso é agredido a coronhadas durante roubo de moto no Boa Vista

Um idoso, 60 anos, foi agredido a coronhadas por um ladrão nessa quinta-feira à noite, na Avenida Katsutoshi Naito, no bairro Boa Vista, em Suzano. Os ladrões só fugiram após a vítima ser derrubada da moto e entregar o solicitado.

O roubo foi por volta das 23h20. Os bandidos aproximaram-se do idoso, sendo que o garupa anunciou o assalto. Em uma tentativa de escapar da ação criminosa, a vítima acelerou a moto. Foi então que começou a ser agredido com coronhadas.

A sessão de agressões não teve fim. Para derrubar o idoso da moto, os bandidos o chutaram. Ao cair, o autônomo não esboçou nenhuma nova reação. E pediu que os bandidos levassem a moto.

Um municípe, que passava pelo local no momento do crime, foi quem ajudou o idoso levando-o à base da 4 Cia, do 32º Batalhão de Polícia Militar.

Um inquérito policial deve ser aberto para investigar o caso. A investigação será comandada pelo 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista, região onde ocorreu o crime.