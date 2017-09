Incêndio de grandes proporções em mata se alastra e atinge depósito de recicláveis

Um incêndio de grandes proporções, em uma mata na Estrada Antonio Jorge, na Chácara Nova Suzano, em Suzano, se alastrou e atingiu um depósito de materiais recicláveis, na tarde deste sábado (23). Segundo um funcionário do depósito, as chamas tiveram início por volta do meio dia. Não houve vítimas.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para conter o fogo. Viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, fizeram patrulhamento para a interdição das vias próximas ao local.

Por volta das 16 horas, as chamas ainda dominavam o depósito. A fumaça proveniente do incêndio pôde ser vista de diversos bairros de Suzano e dos municípios de Poá e Itaquaquecetuba.

Segundo a Guarda Civil, na região em que fica o depósito não há água encanada e nenhum hidrante. Um caminhão pipa do Corpo de Bombeiros compareceu ao local para ajudar no combate das chamas. Próximo ao depósito, fica localizado o incinerador da Pioneira, empresa que realiza a coleta de lixo em Suzano. Segundo a guarnição, o imóvel em que fica localizada a empresa, chegou a ter um pequeno foco de incêndio, que foi contido rapidamente.

O funcionário do depósito disse que no interior do depósito havia um tanque de óleo diesel, que precisou ser resfriado para conter maiores acidentes.