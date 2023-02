Jovem é assassinado a tiros enquanto andava de moto em Itaquá

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros enquanto andava de motocicleta no início da madrugada deste sábado (11) na Rua Maringá, no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, Henrique Gomes da Silva Franco estava pilotando a moto pela via por volta das 00h40 quando foi atingido pelos disparos. Os indivíduos, de acordo com um familiar da vítima, teriam se aproximado em outra moto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes foi acionado para dar início às investigações, mas nenhuma testemunha foi encontrada na cena do crime. O local foi isolado e a Perícia foi acionada. Câmeras de monitoramento de imóveis próximos podem ajudar na identificação dos autores do crime.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.