Mãe de detento é presa com drogas no CDP de Suzano

Uma mulher, mãe de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, foi presa após tentar entrar no local com drogas escondidas na roupa íntima. A informação foi divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O caso foi registrado no sábado (3).



Por volta das 9 horas, a visitante foi revistada pelas agentes de segurança penitenciária do presídio. As servidoras sentiram um volume atípico no corpo da suspeita. Tratava-se de dois invólucros escondidos na alça do sutiã, um com 8,5 gramas de cocaína e o outro com 4,6 gramas de maconha.



A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.), e teve o nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais.