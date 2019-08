Mãe e filho são esfaqueados em condomínio no Centro de Suzano

Atualizada às 21h15

Uma mãe, de 43 anos, e o filho, de 19 anos, foram esfaqueados na tarde desta quinta-feira (15), em um condomínio, localizado no Centro de Suzano.

O contato com a polícia foi feito por volta das 16h50. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o principal suspeito do crime seria o companheiro da mulher e padrasto do garoto. A polícia vai investigar se houve ou não a participação de um segundo suspeito no crime, o que até o momento não foi confirmado.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma delas foi levada para a Santa Casa de Suzano, enquanto a outra para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

A mulher não corre risco de morte.

Até o fechamento da reportagem, o enteado do agressor se encontrava internado.

O caso está sendo registrado na Delegacia Central de Suzano.