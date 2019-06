Mãe e tia de presidente da Câmara de Ferraz morrem em acidente de carro em MG

A mãe Nicéa Ribeiro de Oliveira David, de 62 anos, e a tia Marilda Ribeiro de Oliveira, de 50 anos, do presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, vereador Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB), morreram em um acidente de carro, na noite de domingo (9), na Rodovia MG-133, perto da cidade de Tabuleiro, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista do automóvel disse que perdeu o controle da direção supostamente depois de um problema em uma das rodas. A PMR também informou que o condutor, de 58 anos, e o outro homem, de 49 anos, não se feriram. O carro saiu da pista, caiu e capotou em uma ribanceira. O veículo foi retirado local nesta segunda-feira (10).

Os corpos da mãe de Nicolas Ribeiro e da tia foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora. O velório e o sepultamento ocorrem na mesma cidade mineira. A senhora Nicéa Ribeiro e a sua irmã eram naturais de Rio Pomba (MG), de cerca de 20 mil habitantes na região de Ubá. Além de Nicolas, dona Nicéia deixou ainda Edson Vander, ambos moravam em Ferraz de Vasconcelos.

Câmara de Ferraz

A Câmara de Ferraz expressou condolências a família. Em virtude do falecimento, a Casa de Leis adiou a sessão ordinária que ocorreria nesta segunda-feira (10), a partir das 18 horas, para a próxima sexta-feira (14), a partir das 8 horas. Na pauta, consta uma moção de aplauso a Escola Estadual Carlindo Reis, a criação do Dia da Merendeira em segundo turno e o que obriga estabelecimentos comerciais a inserirem o símbolo do autista em placas de atendimento preferencial.