Menino de 9 anos é levado por bandidos após furto de carro no Centro de Suzano

Um garoto, de 9 anos, foi levado por bandidos após o furto de um carro, no Centro de Suzano. Horas depois, a criança conseguiu pegar um ônibus e ir até o Terminal Kemel, em Poá, região na qual reside. Ele não sofreu nenhum ferimento. A Polícia Militar (PM) fez buscas, mas não localizou os criminosos. O caso será investigado pela Delegacia Central de Suzano.

A ação dos bandidos ocorreu na sexta-feira (15) à noite, na Rua Campos Salles, na região central de Suzano. Para a mãe do menino sequestrado, Solange Oliveira de Figueiredo, os suspeitos já estavam a espreita para levar o carro, porém não esperavam que o garoto estivesse dormindo no banco trasseiro. "Foi tudo muito rápido. Meu marido estacionou aqui em frente. Ele apenas saiu para ver um negócio, e eu fiquei olhando. Numa questão de segundos, o carro já estava saindo em alta velocidade", disse.

Solange diz ainda que depois do furto entrou em desespero. Isto porque sabia que o filho estava dormindo, e que poderia estranhar e, possivelmente, se assustar com a situação. Ela frisa que buscou a ajuda do marido e, também, acionou a Polícia Militar (PM).

Fé

As horas se passavam e a angústia da ausência de notícias sobre a criança aumentavam. Para a comerciante, a fé em Deus e a Nossa Senhora Aparecida foram primordiais para não entrar em completo desespero. "Pedi a Deus para me dar uma luz. Ficamos horas sem notícias. Eu simplesmente disse; meu Pai me dê uma luz. Não conseguia ficar parada. Então, eu sai e fiquei sentada no terminal".

Quando menos esperava, o medo de que havia acontecido algo com o filho acabou. O menino desceu de um coletivo que vinha de Ferraz de Vasconcelos. Solange destaca que a mesma fé proveu o filho de retornar à salvo para casa. "Ele me contou que acordou, viu a situação e manteve a calma. Ele me disse que rezou a Deus para que nada de mal acontecesse. Foi a fé dele que o trouxe de volta para casa. Ele é muito esperto e, portanto, tinha a noção de qual ônibus e direção vir".

A comerciante, sobretudo, lamenta a ausência de segurança na cidade suzense, principalmente na via onde tem um comércio há mais de dez anos. Ainda de acordo com Solange, o carro furtado pelos bandidos foi localizado horas depois em um bairro próximo ao bairro Cidade Kemel. "O mais importante é que meu filho chegou em casa. Em relação ao carro, a polícia o encontrou próximo à minha casa. Os bandidos o desmontaram muito rápido, estava sem o motor e os pneus", lamentou.