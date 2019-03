Mesmo após término, açougueiro invade casa e agride ex-mulher no Jardim Imperador

Mesmo o relacionamento tendo terminado há seis meses, um açougueiro não entendeu o recado e invadiu a casa da ex-companheira nessa sexta-feira (1º), no Jardim Imperador, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito agrediu a então mulher e tentou manter relações sexuais. Ele foi preso em flagrante por três crimes: importunação sexual, lesão corporal dolosa (quando há intenção de lesionar) e violência doméstica.

O chamado, que culminou na prisão, foi feito pela própria vítima. A denúncia foi realizada após o suspeito invadir o atual endereço da ex-mulher. Há dias, o açougueiro estaria perseguindo a mulher. Segundo a polícia, a vítima contou que o suspeito entrou sem permissão e disse estar em busca de um celular. Em seguida, o homem começou a agredi-la.

Durante o ataque, ele afirmou que a ex-companheira iria "ver o que é ser homem". Foi então que o suspeito jogou a vítima na cama e tentou manter relações sexuais, contudo, a mulher resistiu e evitou. Mesmo assim, o açougueiro rasgou as roupas e apalpou partes íntimas da ex-mulher. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

A PM encontrou o açougueiro no antigo endereço do casal, no bairro Cidade Boa Vista. Na ocasião, o indivíduo assumiu ter pegado o celular, mas negou ter agredido a ex-mulher. A vítima e o suspeito foram levados à delegacia, onde o homem foi autuado em flagrante.