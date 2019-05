Motorista de aplicativo é preso por transporte de 243 quilos de drogas em Arujá

Um motorista de aplicativo foi preso com 243 quilos de entorpecentes nessa quinta-feira à noite, 16, em Arujá. A ação ocorreu no Jardim Primavera. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito disse que ia receber R$ 2,5 mil para entregar a droga a outra pessoa.

O carro do suspeito foi parado durante patrulhamento de rotina no bairro. Os policiais verificaram e encontraram vários tabletes de drogas embalados, ao lado e atrás do banco do motorista. A polícia não deu detalhes, mas o motorista confessou a intenção de transportar o carregamento de entorpecentes para uma pessoa.

A Polícia Civil investiga se a droga iria abastecer um ponto específico de venda de drogas, ou se ia ser repartida para vários bairros da cidade e região. À reportagem, a polícia disse que o caso não foi finalizado.