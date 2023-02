Motorista de app é sequestrado por falso passageiro e fica quase 14 horas em porta-malas só de cueca

Um motorista de aplicativo foi sequestrado e ficou durante cerca de 14 horas só de cueca em poder de um falso passageiro, até ser libertado em uma abordagem da Polícia Militar na noite de terça-feira (14) próximo à divisa de Arujá com Guarulhos.

Segundo a Polícia, o homem ficou o tempo todo dentro do porta-malas do veículo sendo ameaçada pelo suspeito que portava uma arma falsa. A vítima teve que tirar a roupa durante o sequestro, por ordem do ladrão.

O homem informou aos policiais que foi sequestrado por volta das 9 horas de terça. Ele só foi libertado por volta das 23 horas, após policiais militares receberem um chamado informando que um carro roubado havia passado pela Avenida Governador Mário Covas, na região de Arujá, indo em direção a Guarulhos.

Os militares avistaram o carro e iniciaram um acompanhamento. Na altura do quilômetro 208 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), os policiais deram ordem de parada, que foi atendida pelo condutor do veículo.

O suspeito desceu do carro e tentou enganar os policiais, dizendo que não havia ninguém dentro do veículo. A vítima, no entanto, destravou o banco e desceu do carro. Em verificação no veículo, os agentes encontraram uma arma falsa no porta-luvas.

A vítima disse que havia sido sequestrada, enquanto o suspeito se enrolou para dizer o que estava acontecendo. A Polícia informou ainda que a vítima teria sido forçada pelo suspeito a ir até a cidade de Itanhaém para fazer um saque e compras, e depois retornar.

O indivíduo recebeu voz de prisão e o caso foi encaminhado para o 7° Distrito Policial, em Guarulhos.